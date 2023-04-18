В ВШЭ рассказали, в каких направлениях будет развиваться экономика России Замдиректора Института «Центр развития» Миронов: в РФ будут развиваться промышленность и сельское хозяйство

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сборка автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода «Москвич»

В рамках актуальных условий в России ускоренно будет развиваться сектор обрабатывающей промышленности, сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также пищевой промышленности на их основе, таким мнением с NEWS.ru поделился заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. По его словам, этим областям поддержку станет оказывать как экспортный, так и внутренний спрос.

В то же время будет расти спрос на машиностроительную продукцию в связи с необходимостью замены ранее импортированного оборудования из недружественных стран и невозможностью все заменить параллельным импортом или продукцией из дружественных стран. Кроме того, развитию обрабатывающих производств будет способствовать наличие в России разнообразного сырья для обработки. В ряде секторов, важных для обеспечения экономической безопасности страны, произойдут процессы импортозамещения, — сказал Миронов.

В ряду таких областей специалист назвал прежде всего ВПК. По его мнению, импортозамещение будет являться основным фактором роста далеко не для всех секторов, так как хотя доля импорта в ВВП России и выросла с 2016 года на три процентных пункта, до 17%, она все же ниже среднемировой. В частности, по этим значениям РФ сильно отстает от сырьевой Канады.

Ранее группа экономистов из ВШЭ, МГИМО и ЦБ предложила использовать новое бюджетное правило, согласно которому нефтегазовые сверхдоходы можно было бы не переводить из рублей в юани и размещать их на депозит в регуляторе под ключевую ставку. Эксперты полагают, что подобное решение позволит Фонду национального благосостояния (ФНБ) накопить на 5 трлн рублей больше уже к 2024 году.