В Великобритании прокомментировали ситуацию с газом в Европе

Ситуация с поставками российского газа в Европу выглядит как «издевательство» над Евросоюзом. Восточная Европа разочарована действиями Еврокомиссии, и ЕС необходимо искать новые источники газа, чтобы не зависеть от стран-импортёров. Об этом заявил в комментарии Daily Mail бывший лидер британской Консервативной партии Иан Дункан Смит.

По словам Смита, запуск «Северного потока — 2» позволит России «запугивать всех, начиная с Украины», так как Москва в случае необходимости сможет перекрыть газ Восточной Европе, продолжая поставлять его остальным европейцам. Он отметил, что страны Восточной Европы чувствуют разочарование в отношении Еврокомиссии.

Консерватор также отметил, что ЕС и Великобритания должны иметь газовый резерв, чтобы оставаться независимыми от стран-импортёров. По его мнению, выходом из ситуации может стать сланцевый газ.

Следует напомнить, что мы сидим на огромных запасах сланцевого газа. Абсурдно не хотеть этим заниматься. Либо мы попадаем в зависимость от таких стран, как Россия, либо начинаем искать новые источники газа, — подчеркнул Смит.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что растущие цены на газ приведут к повышению стоимости продуктов питания и сельхозпродукции, так как подорожает их производство. Он напомнил, что некоторые европейские компании разоряются, уходят с рынка и могут на него не вернуться, что свидетельствует об изначально предкризисном состоянии экономики в Европе.