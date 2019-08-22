https://static.news.ru/photo/ab3c92a0-c4e4-11e9-bbdf-fa163e074e61_660.jpg Андрей Назаров и Вероника Пешкова Фото: Пресс-служба «Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС»

Юбилейный пятый «Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС» пройдёт в Уфе с 26 по 27 сентября.

В нём будут участвовать делегации из 30 стран мира. В их состав войдут ведущие бизнесмены, представители органов власти и институтов развития. Всего в форуме примут участие около 2500 человек, из которых 500 — иностранные гости. В программу будут включены 18 деловых мероприятий. Одной из главных тем встречи станет безопасность ведения бизнеса в странах-участницах ШОС и БРИКС.

Это единственная в международном формате площадка для продвижения интересов малого и среднего бизнеса. В этом направлении форум должен стать ключевым коммуникационным и инновационным элементом, решая проблему выхода малого бизнеса на внешние рынки с целью развития среды для взаимной торговли и интеграции​, — отметил сопредседатель Оргкомитета форума Андрей Назаров.

Посол доброй воли ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) Вероника Пешкова заявлена модератором на форуме.

Организация объединенных наций по промышленному развитию рассматривает себя, как глобальную платформу, в том числе, поддержки малого и среднего предпринимательства. Мы хотим преодолеть в сознании малого и среднего бизнеса разрыв, что они отдельно, а международные организации где-то очень далеко и отдельно, — подчеркнула Пешкова, рассуждая о роли международных организаций в сфере малого и среднего бизнеса.

Кроме того, участники обсудят взаимодействия по защите бизнеса на пространстве ШОС и БРИКС, роль женщины в этой сфере, семейное предпринимательство, роль межрегионального взаимодействия в реализации Национального проекта, а также частное инвестирование.

Ранее News.ru писал о том, что, председатель Счётной палаты Алексей Кудрин считает необходимым вдвое уменьшить контроль российских предпринимателей, чтобы бизнес смог нормально развиваться. По его словам, он сам «боялся этой цифры», однако это мера необходима, несмотря ни на что.