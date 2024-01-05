В Турции рассказали, сколько яиц готовы поставлять в Россию В Турции заявили о готовности поставлять в Россию яйца в нужном объеме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турция готова поставлять в Россию яйца в необходимом объеме в течение полугода, заявил РИА Новости глава турецкого Союза производителей яиц Ибрагим Афйон. Партия продукции с турецкой стороны поступила в РФ 3 января, с 1 января 2024 года российский кабмин одобрил беспошлинный ввоз до 1,2 млрд куриных яиц.

Точные объемы наших поставок я не могу назвать, поскольку зависит от потребностей. Поставки были обговорены на шесть месяцев, в том объеме, который пожелает принимающая сторона, — сказал Афйон.

Он добавил, что Турция готова удовлетворить потребности России в желаемом объеме. В то же время каких-либо проблем в переговорах по поставкам яиц нет, даты определяются принимающей стороной.

Россельхознадзор ранее сообщил о завозе в Россию первой партии турецких яиц. Согласно данным ведомства, объем поставки составил 19,4 тонны – более 316 тысяч штук. В конце декабря в страну была завезена третья партия яиц из Азербайджана в количестве 306 тысяч штук общим весом 18 тонн.

Правительство РФ ранее утвердило постановление о реализации решения ЕЭК по беспошлинному ввозу яиц в страну до 30 июня. Минсельхозу было поручено выдать соответствующие нормативы, подтверждающие целевое назначение импортируемой продукции.