США признали, что Германия не сдаст «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/25cb9074-79d0-11eb-b961-96000091f725_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Проект «Северный поток — 2» является для немцев способом выживания, поэтому США не следует надеяться, что Германия от него откажется. Такое мнение озвучил обозреватель американского издания Foreign Policy Джереми Стерн.

Он высказал мнение, что ФРГ намерена завершить строительство газопровода во что бы то ни стало.

Как отметил журналист, республиканцы уверены, что остановить реализацию проекта способны санкции США против Германии, а демократы — что проект можно закрыть, достигнув некоего соглашения с немецкой стороной. Однако реальность несколько иная, констатировал автор материала.

Никакой объём санкций США не убедит [канцлера ФРГ Ангелу] Меркель рискнуть и позволить [президенту России Владимиру] Путину перекрыть краны в год выборов. Никакие уступки по тарифам или обязательства НАТО не склонят её подорвать выгоду и состоятельность немецкой экономики, — цитирует Стерна Lenta.ru.

При этом обозреватель указал на то, что Германия могла бы изменить решение по поводу поставок газа из России, если бы отказалась от запрета ядерного топлива или повысила бы цены на энергию в сфере промышленности, снизив на неё спрос. Однако крайне маловероятно, что это произойдёт, поскольку такие действия — политический суицид, резюмировал журналист.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ, а также Украина и некоторые страны Европы.

Первоначально предполагалось завершить работы к концу 2019 года. Однако санкционная политика США приостановила работы. Несмотря на это, строительство было возобновлено. Трубоукладочная баржа «Фортуна», вопреки наложенным на неё санкциям, приступила к работе на недостроенном участке.

Тем не менее риски для реализации проекта остаются, и главный из них, по мнению аналитиков, — возможное ухудшение российско-германских отношений. Берлин, в отличие от Вашингтона, обладает реальными полномочиями для того, чтобы свернуть строительство.

Несмотря на то что в 2020 году США всё настойчивее стремились заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что отношение властей Германии к проекту «Северный поток — 2» остаётся прежним независимо от внешнеполитических обстоятельств.

Как писал NEWS.ru, в том, что власти Германии не намерены менять позицию по вопросу достройки газопровода с приходом к власти в США администрации Джо Байдена, ранее заверил и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.