В США ожидают, что РФ столкнётся со значительным снижением добычи нефти

https://static.news.ru/photo/c9398a70-9477-11ea-8c07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Минэнерго США ожидает, что Россия в 2020 году столкнётся со снижением добычи нефти в 0,8 млн баррелей в сутки (б/с).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, Россия среди стран ОПЕК+ вынуждена будет снизить добычу нефти больше всего.

Прогнозируемое снижение составит более 0,8 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, — цитирует сообщение агентство.

При этом ожидается, что добыча нефти в России вырастет в 2021 году. Аналитики указали также, что США и Канада тоже испытают большое снижение добычи в этом году — на 0,8 млн и 0,4 млн б/с соответственно.

Как писал NEWS.ru, 4 мая начали дорожать июльские нефтяные фьючерсы, поднявшись в цене на несколько долларов. 1 мая вступило в силу соглашение ОПЕК+ о резком снижении добычи, подписанное Россией, Саудовской Аравией и другими крупнейшими поставщиками топлива.