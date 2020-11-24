В Совфеде заявили, что около 25 млн россиян получают «серую» зарплату

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Объём «серого» фонда зарплат в России превышает 10 триллионов рублей, более трети жителей России получают зарплату в конвертах. Об этом заявил глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.

По данным министерства финансов России, в настоящее время примерно 30-40% россиян получают неофициальную «серую» зарплату. Объем «серого» фонда зарплат в России превышает 10 триллионов рублей ежегодно, — цитирует главу комитета РИА Новости.

По его словам, работники вынуждены соглашаться получать зарплату «в конвертах», поскольку конкуренция на рынке рабочей силы очень велика. Артамонов подчеркнул, что диспропорция в уровнях налоговой нагрузки «серой» и «белой» экономик стимулирует добросовестных налогоплательщиков уходить «в тень», поскольку они теряют конкурентоспособность.

Эксперты полагают, что около 25 млн человек вовлечены в теневую занятость. Это 32,5% экономически активного населения. Сенатор отметил, что бюджет страны недополучает около 3 трлн рублей доходов, что равняется почти 3% ВВП из-за «серых» схем выплат зарплат.

Артамонов напомнил, что президент России Владимир Путин снизил в два раза нагрузку для предприятий, которые выплачивают зарплаты не ниже прожиточного минимума по региону, после этого у компаний появился интерес выходить из «тени». Сенаторы работают над предложениями для правительства по выводу оплаты труда из «серной зоны».

Как писал NEWS.ru, налоговики стали интересоваться неофициальными зарплатами на счетах россиян. В последнее время фиксируется увеличение запросов в банки со стороны сотрудников Федеральной налоговой службы, что может касаться не столько граждан, сколько их работодателей.