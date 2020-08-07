Федеральная налоговая служба в последнее время стала активнее интересоваться счетами россиян, поскольку информация по банковским счетам позволяет отследить компании, которые в период пандемии перешли на неофициальные зарплаты. Участившееся увеличение запросов в банки со стороны налоговиков может касаться даже не столько граждан, сколько их работодателей.

Количество запросов от налоговых органов в банки о счетах клиентов выросло за последний месяц в связи с возобновлением налоговых проверок после длительного периода коронавирусных ограничений, когда такие проверки не проводились, о чём рассказал источник в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.

После снятия ограничительных мер с 1 июля налоговые органы возобновили мероприятия налогового контроля в отношении проверяемых лиц, как за текущий период, так и за период, в котором были приняты вышеуказанные меры, — сказал РИА Новости источник в ФНС.

Причиной роста числа требований о представлении документов (информации) в июле 2020 года, пояснил он, могло явиться соблюдение налоговыми органами мер по обеспечению устойчивого развития экономики в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции. К слову, в рамках этих мер в России действовал мораторий на проведение налоговых проверок.

Надо напомнить, что ещё в июле Ассоциация банков России (АБР) направила обращение на имя главы ФНС Даниила Егорова, где банкиры пожаловались на резко возросший объём требований налоговых органов на предоставление им информации о счетах банковских клиентов.

Авторы документа отмечали, что увеличение количества запросов является для них «достаточно критичным»: работающие на удалёнке сотрудники кредитных организаций могут не успеть исполнить все требования в установленные законом сроки, в результате банки могут быть привлечены к ответственности.

В Ассоциацию банков России обращаются кредитные организации по вопросу резкого увеличения объема поступающих требований налоговых органов о предоставлении документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации, — было сказано в документе АБР.

Как объяснял РИА Новости партнёр налоговой практики фирмы BMS Law Firm Давид Капианидзе, информация по банковским счетам в РФ позволяет отследить компании, которые в период пандемии перешли на чёрные и серые зарплаты, поэтому резкое увеличение запросов в банки со стороны налоговиков может касаться даже не столько граждан, сколько их работодателей.

Стоит напомнить, что с 1 января 2022 года на законодательном уровне предполагается ввести в действие Единый федеральный информационный регистр, в котором будут объединены сведения о населении РФ. В этой связи осуществляющийся банковскими организациями мониторинг по запросу территориальных инспекций ФНС России является необходимой и повседневной процедурой, полагают опрошенные эксперты.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Понятно, что отследить схемы с применением выплат в наличной форме между физ лицами это не позволит, но в пределах действующего правового поля при перечислении между, например, физическими лицами в сторону «самозанятых» или юр лицами и ИП, а также «самозанятыми» вполне оправдано.

Более того, поскольку категория налогоплательщиков в лице «самозанятых» с 1 июля расширилась географически на всю страну, а, такие лица финансового не ограничены во взаимодействии, налоговые службы обязаны контролировать их денежные потоки. Кроме того, ежемесячно, налоговая служба обязана присылать сведения о величине исчисленного налога у «самозанятых».

Для банков, в качестве выхода из сложившейся ситуации, было бы логичнее подключится к системе действующего «горизонтального мониторинга или соглашений» между ФНС России и налогоплательщиками, при соблюдении соответствующих условий. Это, снизило бы напряженность в административном отношении и позволило повысить доверие со стороны контролирующих органов. Речь идёт о предоставлении сведений без формирования соответствующих запросов со стороны контролирующих органов. Равиль Ахмадеев доцент кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова

По мнению Саськова, рост запросов по счетам граждан — ожидаемая тенденция: ФНС давно объявила поход за выявлением незадекларированных доходов.

Если же говорить именно о резком росте, то здесь сыграл фактор пандемии, но только в той мере, что по сути эти запросы должны были быть отработаны ещё в весенний период, но были отложены из-за пандемии. На самом деле формирование доказательной базы по факту выплаты зарплаты в конвертах достаточно сложный процесс. Владимир Саськов эксперт Института налогового менеджмента НИУ ВШЭ и директор Ассоциации налоговых консультантов эксперт Института налогового менеджмента НИУ ВШЭ и директор Ассоциации налоговых консультантов

По его мнению, в текущем моменте следует скорее ожидать организацию работы по формированию системы выявления чёрных зарплат, ну и конечно психологическое давление на бизнес, использующий теневые формы оплаты труда, в том числе через возможную организацию давления на сотрудников по факту получения ими незадекларированных доходов и как следствие предьявление налога, пени и штрафа именно гражданам. Но пока такой практики нет, отмечает Саськов.

Надо понимать, что это очень простой и действенный способ для отслеживания переводов на карту физического лица за услуги, товары и, в том числе, серой зарплаты. Юлия Лялюцкая управляющий партнёр адвокатского бюро «Щеглов и Партнёры» управляющий партнёр адвокатского бюро «Щеглов и Партнёры»

Конечно, передачу «в конверте» так не отследишь. Но транзакции от одного физлица другому вполне можно. И если одно из физлиц регулярно 2 раза в месяц рассылает ровные суммы группе заранее известных товарищей, то его деятельностью вполне могут заинтересоваться. Безусловно, это не делает всех людей, переводящих деньги на карту физлица мошенниками и злоумышленниками. Но объясняться, возможно, придется.

По словам Ахмадеева, с каждым годом физическим лицам всё сложнее уйти от «выплат в конверте», поскольку налоговый мониторинг расширяется не только в виде формального подхода оценки полученных доходов налогоплательщиков, но и логической возможности оценить объем осуществленных расходов физ лиц.

Речь идёт о текущем сопоставлении количества объектов недвижимости, её текущей стоимости, наличия имущества за пределами территории РФ, а также имеющихся валютных счетах в банках (их движении), находящихся не только в иностранных государствах, но и в офшорных юрисдикциях, включая взаимоотношения на уровне контролируемых иностранных лиц, — основные направления осуществления инвестиций физлиц.

И на сегодняшний день, как мы видим, налоговая служба, с привлечением международного обмена налоговой информации, способна осуществить не только контроль на соответствующем уровне, но и проверить и сопоставить задекларированные сведения самим налогоплательщиком, — сказал Ахмадеев.

И всё же, как россиянам перестраховаться от потенциальных проблем из-за получения зарплат «необычным» образом? Всё просто, говорят эксперты: если ваши транзакции законны и обоснованны, то не стоит стесняться и писать назначения платежа. Если Вы отправили подарок — то напишите «дар», если возвращаете коллеге стоимость обеда, то — «за обед».