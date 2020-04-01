В Совфеде подержали закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Закон, предусматривающий отсрочку по погашению кредитов пострадавшим от коронавируса, поддержал комитет Совета Федерации по бюджету.
Как
Документ уже поддержали в Госдуме. Он вступит в силу в день официальной публикации. Физические лица и индивидуальные предприниматели, взявшие кредит до вступления документа в силу, могут до 30 сентября обратиться за каникулами на срок до полугода.
Ранее NEWS.ru писал, что Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от COVID-19. На отсрочку платежей по потребительским и ипотечным кредитам смогут рассчитывать переболевшие коронавирусом и те, кто потерял работу из-за пандемии.
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