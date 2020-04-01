В Совфеде подержали закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/e369e86e-7428-11ea-9f0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон, предусматривающий отсрочку по погашению кредитов пострадавшим от коронавируса, поддержал комитет Совета Федерации по бюджету.

Как сообщает РИА Новости, под действие одобренного сенаторами закона о кредитных каникулах попадают граждане, индивидуальные предприниматели (ИП) и субъекты малого и среднего предпринимательства, чей доход из-за пандемии коронавируса снизился более чем на 30%. В течение каникул не допускается начисление неустойки (штрафа, пени), предъявление требования о досрочном исполнении обязательств, обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обращение с требованием к поручителю.

Документ уже поддержали в Госдуме. Он вступит в силу в день официальной публикации. Физические лица и индивидуальные предприниматели, взявшие кредит до вступления документа в силу, могут до 30 сентября обратиться за каникулами на срок до полугода.

Ранее NEWS.ru писал, что Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от COVID-19. На отсрочку платежей по потребительским и ипотечным кредитам смогут рассчитывать переболевшие коронавирусом и те, кто потерял работу из-за пандемии.