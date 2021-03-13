В Швеции назвали «Северный поток — 2» угрозой безопасности ЕС

https://static.news.ru/photo/9db27c08-83f6-11eb-a6c3-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Проект «Северный поток — 2» представляет серьёзную угрозу безопасности Евросоюза. Об этом заявил посол Швеции на Украине Тобиас Тиберг.

Этот проект имеет серьёзные последствия для всей европейской безопасности, и мы сожалеем, что ЕС на сегодня не имеет более влиятельных рычагов для определения того, как согласуются и как выполняются подобные проекты, — потому что они влияют на всех нас, — приводит слова дипломата «Украина.ру».

Тиберг выразил сожаление тем фактом, что Швеция не смогла остановить строительство газопровода, хоть и активно выступала против реализации проекта. Он добавил, что юристы подтвердили право Швеции выдвигать требования о соответствии строительства экологическим стандартам или стандартам безопасности, но юридической возможности предотвратить строительство газопровода в шведской экономической зоне у страны не было.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Ранее NEWS.ru писал, что проект газопровода «Северный поток — 2» может быть сорван, такая перспектива вполне реальна, полагают эксперты. При этом завершение строительства, которое из-за давления Запада идёт с трудом, само по себе ещё ничего не значит, отметили они.