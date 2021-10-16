В Счётной палате назвали факторы укрепления рубля в 2022 году

Рубль способен укрепиться в 2022 году за счёт жёсткой кредитно-денежной политики Банка России, растущего экспорта и высоких цен на нефть. Об этом говорится в заключении Счётной палаты на проект федерального бюджета РФ на 2022–2024 годы.

Кроме того, стабильность рубля может быть гарантирована ростом инвестиций и притоком капитала, отмечается в документе.

В рамках базового сценария макроэкономического прогноза, курс национальной валюты в проекте бюджета вырастет до 72 рублей за $1 в 2022 году, а к 2024 ослабнет до уровня 73,6 рубля за $1. Такой показатель соотносится с уровнем 2021 года.

При этом среднесрочный прогноз не содержит достаточного обоснования того, какие факторы будут оказывать влияние на динамику национальной валюты на прогнозном горизонте, — отметили в Счётной палате.

Ранее сообщалось, что заложенные в проект бюджета РФ на ближайшие три года прогнозы Минэкономразвития по цене нефти Счётная палата считает заниженными.

Основным риском для стоимости нефти до 2024 года, по прогнозам Счётной палаты, может стать избыточный рост предложения, который при длительном сохранении цен на относительно высоком уровне окажется поддержан сланцевыми производителями нефти. Также в 2021 году могут закончиться накопленные ранее запасы нефти, это отложит падение нефтяных цен из-за перенасыщения рынка.