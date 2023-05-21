В России заявили о готовности использовать нацвалюты в торговле с Вьетнамом Секретариат Медведева: РФ готова обсуждать с Вьетнамом использование нацвалют в торговле

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Россия готова обсуждать с Вьетнамом использование национальных валют в торговле, а также оплату услуг и снятие наличных с помощью карт «Мир». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, прибывшего с визитом в Ханой. Санкции в отношении РФ привели к проблемам с банковскими платежами и нарушили транспортно-логистические цепочки, в связи с чем товарооборот между двумя странами в минувшем году сократился втрое.

Готовы обсуждать вопросы использования нацвалют во взаимной торговле, возможности оплаты товаров и услуг, а также снятия наличных во Вьетнаме с помощью карт «Мир», — говорится в заявлении секретариата.

Там также сообщили, что Россия готова возобновить поставки пшеницы и увеличить объемы экспорта мяса во Вьетнам. По словам представителей секретариата замглавы Совбеза, «это могло бы стать важным элементом обеспечения продовольственной безопасности Вьетнама».

Эта азиатская страна является самым крупным иностранным покупателем российской свинины, доля продаж туда составляет в РФ почти половину всего экспорта этого мяса.

Что касается пшеницы, то в ее поставках наблюдался продолжительный перерыв.

Также в ходе переговоров с вьетнамским руководством российская сторона планирует уделить внимание вопросам возобновления прямого регулярного воздушного сообщения между двумя странами и взаимодействию в сфере ТЭК.

Ранее замминистра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян сообщил, что платежную систему «Мир» в скором времени могут запустить в его стране. По состоянию на март 2023 года карты «Мир» полностью или частично работали в Армении, Абхазии, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Южной Осетии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и на Кипре. Также сообщалось о начале приема карт «Мир» в нескольких банках Гаваны.