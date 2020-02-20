https://static.news.ru/photo/a29210fc-53f1-11ea-b8db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Показатель роста валового внутреннего продукта в январе в годовом выражении снизился до 1,6%. При этом в декабре 2019-го он остановился на отметке в 2,3%. Такие данные приводятся в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности».

Основной вклад в рост ВВП, как и в четвёртом квартале 2019 года, внесли обрабатывающая промышленность и торговля, — указано в материалах ведомства.

При этом, по данным МЭР, годовые темпы роста оборота розничной торговли в январе ускорились до 2,7% по сравнению с 1,9% в декабре. Сейчас они находятся на максимальном значении с конца 2018 года. В обзоре также сказано, что годовая динамика улучшилась как по продовольственным, так и по непродовольственным товарам.

Как писал NEWS.ru, ранее МЭР подготовило уточнённый прогноз, согласно которому в первой половине 2020 года годовая инфляция в РФ опустится до 2,2–2,3%.