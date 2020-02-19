https://static.news.ru/photo/a3b97ba2-5318-11ea-9dc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В первой половине 2020 года годовая инфляция в РФ опустится до 2,2–2,3%, следует из уточненного прогноза Минэкономразвития.

В первой половине 2020 г. продолжится замедление инфляции: в июне—июле она опустится до 2,2–2,3% в годовом выражении (по сравнению с 3% по итогам 2019 г.), — говорится в документе.

В дальнейшем специалисты ожидают восстановление темпов роста потребительских цен. Прогноз уже внесён в Госдуму вместе с проектом поправок в бюджет РФ на 2020 год, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, рост ВВП РФ в 2019-м, по оценкам Минэкономразвития, составил 1,4% после 2,5% в 2018-м, что превысило официальный прогноз ведомства (1,3%). В IV квартале увеличение ВВП ускорилось до 2,3% в годовом выражении после 1,7% в III квартале.