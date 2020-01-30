https://static.news.ru/photo/b97c60f8-4364-11ea-9785-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Congjun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Внешнеторговый оборот в России по итогам 2019 года по сравнению с 2018-м упал на 3,3%. Показатели составили $665 млрд, рассказал глава Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Булавин.

Чиновник добавил, импорт вырос на 1,7% до отметки в $243 млрд, пишет РИА Новости.

Рост ВВП РФ в 2019-м, по оценкам Минэкономразвития, составил 1,4% после 2,5% в 2018-м, что превысило официальный прогноз ведомства (1,3%). В IV квартале увеличение ВВП ускорилось до 2,3% в годовом выражении после 1,7% в III.

По состоянию на 1 января 2020 года средства Фонда национального благосостояния в рублёвом эквиваленте составили 7,77 трлн рублей. Годом ранее их объём был 4,036 трлн рублей.

Как писал NEWS.ru, согласно данным Института международных финансов, одним из самых низких уровней долга в мире сегодня обладает Российская Федерация. В 2019 году общий внешний долг России составлял порядка $500 млрд, при этом собственно обязательства государства (правительства и ЦБ) насчитывают, по данным Банка России, несколько десятков миллиардов долларов.

Защищает сегодня от кризиса Россию и то, что вместе со снижением уровня долга наша страна одновременно стала наращивать объём золотовалютных резервов. Такая экономическая политика дала возможность создать финансовую подушку безопасности на случай внешних шоков.