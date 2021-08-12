В России выявили мошенническую схему на сотни миллионов рублей

Российская компания мошенническим путём уклонилась от уплаты налогов на общую сумму в 755 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Кемеровской области.

Отмечается, что столь значительный ущерб, нанесённый местному бюджету в период с июля 2018-го по декабрь 2020-го, привёл к возбуждению уголовного дела. Руководство компании указывало в декларациях ложные данные о сумме налога, которые не совпадали с фактически произведёнными вычетами, говорится в сообщении кемеровского отделения ФСБ.

Теперь соответствующую финансовую документацию предстоит изъять. Точную же сумму неуплаченного налога установят в ходе проведения экономической экспертизы.

Ранее сообщалось, что за долги по налогам начнут арестовывать недвижимость и автомобили. Это произойдёт в случае принятия поправок к Налоговому кодексу о предварительных обеспечительных мерах.

ФНС будет вправе арестовать автотранспорт, ценные бумаги и «предметы дизайна служебных помещений» (мебель, предметы искусства). Однако предполагаемые ограничения не коснутся готовой продукции, сырья и материалов.