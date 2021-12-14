В России в полтора раза выросли продажи премиальных смартфонов

Продажи смартфонов по цене дороже 50 тысяч рублей выросли в полтора раза за январь — октябрь в России. Доля таких устройств на российском рынке также увеличилась с 8,3% до 12,9%, сообщают «Известия».

Впервые доля премиальных аппаратов поднялась выше 10%, на бюджетные модели спрос сокращается. Эксперты считают, что рост сегмента смартфонов дороже 50 тысяч рублей связан с увеличением их стоимости. В этом году цена на премиальные смартфоны выросла на 30%. И модель, которая в прошлом году стоила меньше 50 тысяч рублей, в этом году могла легко перешагнуть эту планку.

При этом люди стараются купить гаджеты, не дожидаясь их дальнейшего подорожания. Дело в том, что по набору характеристик дорогой аппарат будет оставаться актуальным ещё несколько лет.

В 2022 году компьютеры и смартфоны в России могут подорожать на 17%. Эксперты называют дефицит комплектующих основным фактором повышения роста цен на электронику.

Ранее сообщалось, что базовый iPhone 13 Pro Max подешевел более чем на 7% в российских магазинах. На старте продаж топовый гаджет стоил 110 тысяч рублей, сейчас его цена снизилась до 103 тысяч рублей.