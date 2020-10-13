В России утверждён план по спасению лесов от криминальной вырубки

https://static.news.ru/photo/1f2a1fca-0de1-11eb-910b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко по итогам совещания у президента Владимира Путина утвердила план мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса.

Абрамченко сообщила, что каждое решение из плана направлено на наведение порядка в отдельно взятой области лесного комплекса страны. Эти проблемы ранее поставили перед кабмином федеральные органы исполнительной власти, главы регионов и представители отраслевого профессионального бизнес-сообщества.

Изменение подходов к развитию отрасли мы рассматриваем через призму сразу нескольких направлений. Это и работа над нормативно-правовым регулированием, цифровизацией и усилением контроля, — пояснила вице-премьер.

Абрамченко добавила, что в плане речь идёт не только о декриминализации лесного хозяйства, но и о его развитии. Ключевые положения плана должны быть реализованы уже к концу 2021 года, добавила она.

Первое положение плана — стимулирование переработки и меры господдержки. Согласно ему, Минэкономразвития до 15 декабря предстоит подготовить нормативный правовой акт, устанавливающий введение полного запрета вывоза из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года.

Экономисты в России нередко указывают на то, что необработанный лес-кругляк даже вне криминальных схем вывозится за границу, при том что в отечественной экономике слабо развита обрабатывающая промышленность. План Абрамченко предусматривает не только меры по ограничению вывоза леса, но и меры, направленные на стимулирование переработки и спроса древесины внутри страны.

В плане говорится, что Минстрою и Минпромторгу до 1 декабря следует обеспечить в пилотных регионах реализацию комплекса мер, направленных на развитие строительства с целевым уровнем 20% жилых домов и объектов социально-культурного назначения. При этом предполагается использовать деревянные конструкции.

Минфину, Минстрою и Минпромторгу к 1 июля 2021 года необходимо будет распространить действие ипотечных программ на проекты индивидуального жилищного строительства с использованием деревянных домокомплектов, произведённых индустриальным способом.

Второе положение плана Абрамченко — цифровизация и «обеление» лесного комплекса.

Вице-премьер предлагает создание Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК). В России появится государственный лесной реестр. К 1 сентября 2021 года Рослесхоз, Минцифры, Росреестр, Роскосмос должны будут создать общедоступную карту лесов России как единый электронный публичный ресурс.

Наконец, в плане прописаны меры по лесному надзору. Минприроды получило распоряжение о подготовке к 1 декабря к внесению в Госдуму проекта по лесному надзору.

Как сообщал NEWS.ru, ранее координатор лесной программы WWF России по лесам высокой природоохранной ценности Константин Кобяков сообщил, что перевод участка леса в Архангельской области в разрешающую рубки категорию является опасным прецедентом для судьбы других прибрежных лесов.

Однако в России актуальной остаётся проблема незаконных рубок леса. В апреле президент РФ Владимир Путин поддержал идею об ужесточении ответственности за попытки сокрытия незаконных рубок лесными пожарами.