Общество

Путин призвал ужесточить наказание за скрытие вырубок лесными пожарами

15:08, 27 апреля 2020 14
Фото: Thomas Frey via imago-images.de/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею об ужесточении ответственности за попытки сокрытия незаконных рубок лесными пожарами.

Повышение ответственности далеко не всегда ведёт к изменению ситуации. Но что касается тех, кто совершает правонарушения, чтобы прикрыть другие правонарушения, например, незаконную вырубку леса, здесь сомнений нет, я полностью с этим согласен, — цитирует ТАСС Путина.

Как писал NEWS.ru, глава Рослесхоза Сергей Аноприенко сообщил, что наиболее сложная обстановка с лесными пожарами складывается в Забайкалье, Бурятии, Иркутской области, Хакасии и Красноярском крае. В период с 13 по 19 апреля на территории России было потушено 906 лесных пожаров. Более чем в половине случаев в их возникновении виноват человек.

Общая площадь возгораний превысила 163 тыс. га. В 53% случаев причиной возникновения пожаров становился человеческий фактор. Более чем в 36% огонь попадал в лес с земель других категорий. Почти каждый десятый пожар возникал из-за выжигания сухой растительности.

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