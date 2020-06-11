Эксперт WWF обеспокоен возможной вырубкой российских лесов вблизи рек

https://static.news.ru/photo/3cda8e60-abd5-11ea-b396-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Перевод участка леса в Архангельской области в разрешающую рубки категорию является опасным прецедентом для судьбы других прибрежных лесов. Об этом заявил координатор лесной программы WWF России по лесам высокой природоохранной ценности Константин Кобяков.

Часть нерестоохранных полос, которая не была переведена в категорию водоохранной зоны или категорию запретной полосы вдоль водных объектов, стала эксплуатационным лесом, где можно вести сплошные рубки, — рассказал Кобяков журналистам РИА Новости.

По его словам, площадь защитных нерестоохранных полос около рек Падома, Верюга и Волюга сократилась на 12-15 тысяч гектаров. Он убеждён, что это приведёт к ухудшению нереста ценных видов рыб.

Эколог считает, что с принятием закона о защитных лесах ситуация стала развиваться по худшему сценарию, когда ценные леса становятся эксплуатируемыми, и рискуют быть вырубленными. Кобяков утверждает, что Рослесхоз не выполнил поручения Минприроды.

В Рослесхозе заявили, что смена категории лесов была проведена в соответствии с законом. Нерестоохранные полосы лесов этих рек совпадают с границами водоохранных зон и составляют 200 метров, отметили в ведомстве. Специалисты подчёркивают, что после проведённых мероприятий площадь защитных лесов увеличилась на 90 тысяч гектаров.

NEWS.ru писал, что WWF выявил взрывное истребление тропических лесов на фоне пандемии коронавируса.