В России стали выпускать меньше лекарств

С начала текущего года производство лекарств в России сократилось на 9,2% по сравнению в прошлым годом. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании RNC Pharma.

Так, суммарное количество отгруженных упаковок за этот период составило 1,7 млрд. Такой низкий показатель наблюдался в 2018 году, когда российские компании выпустили 1,6 млрд упаковок.

Сокращение производства в первую очередь коснулось безрецептурных препаратов, отгрузки которых сократились на 16%. Аналитики связывают это с падением доходов населения и сокращением потребления продукции не первой необходимости.

При этом в денежном выражении выпуск препаратов увеличился на 25,9% до 239,1 млрд рублей. Такое значение стало лучшим показателем с начала проведения исследований.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года продажи аптечных сетей в России упали на рекордные 14,9%. Аналитики из DSM Group изучали, как реализуются не только лекарства, но и другие аптечные товары: биодобавки, витамины, косметика. Но больше всего — на 15,5% — снизились именно продажи препаратов.