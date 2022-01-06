В России подорожает бензин

В России в 2022 году вырастет цена на бензин, рассказали в интервью «Известиям» аналитики. По их мнению, автомобильное топливо прибавит в цене 8–10%, или примерно 5 рублей за литр. Эксперты пояснили, что скачок цен на бензин возможен из-за роста инфляции и увеличения издержек бензина.

Ежегодно цены на топливо в России поднимаются на 8–10%, и 2022 год не станет исключением, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Она добавила, что скачок произойдёт вслед за увеличением издержек бизнеса на оплату труда, логистику и хранение.

Цены на топливо в принципе не могут снижаться: 2/3 стоимости литра — это акцизы, сборы, налоги, а они как минимум не сокращаются, — сказала эксперт.

Согласно данным Росстата, с января по 20 декабря 2021 года автомобильное топливо в стране выросло в цене на 8,7%, обогнав инфляцию за тот же период, которая составляла 7,98%.

Центробанк ожидает снижение темпа инфляции с нынешних 8% до 4–4,5%, что и даёт ориентир по росту цен на топливо в следующем году, отметил директор департамента рынка капиталов «Универ Капитал» Артём Тузов.

Член комитета Государственной думы по энергетике Юрий Станкевич считает, что мировые цены и фискальная политика государства по отношению к ТЭК — основные факторы влияния на рынок нефтепродуктов.

После стрессового 2020 года, когда цены на нефть опускались до отрицательных значений, в 2021-м оптимизм в стоимости топлива был значительно выше оптимизма экономики в целом. Растущий спрос, ограниченный выезд за рубеж, продолжающие рост акцизы стали основными факторами формирования высоких оптовых цен, — отметил он.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила комплекс мер для повышения маржинальности АЗС. Туда вошли такие шаги, как увеличение нормативов по продаже бензина на бирже с 11% до 15% и фиксация индикативной цены в формуле демпфера для расчёта компенсации предприятиям нефтяной отрасли.