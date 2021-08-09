В России снизилось производство алкоголя

С начала этого года Россия произвела 90,56 млн декалитров (дал) алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи), что на 2,3% меньше, чем год назад. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Национального союза защиты прав потребителей.

Водочные предприятия в январе — июле произвели 39,22 млн дал (на 3,9% меньше), в июле — 5,73 млн дал (на 11,3% меньше). Объём производства коньяка составил соответственно 4,13 млн дал (на 3,9% меньше) и 0,46 млн дал (на 14,2% меньше).

Производство винодельческой продукции за этот период составило 31,72 млн дал (на 11,2% меньше), в июле — 4,65 млн дал (на 16,9% меньше). При этом производство шампанских и игристых в июле производство выросло почти в 1,8 раза, до 0,9 млн дал., а производство плодовых вин рухнуло на 60%, до 0,6 млн дал. В то же время крупнейшие российские производители крепкого алкоголя сообщили об увеличении продаж в первом полугодии 2021 года относительно аналогичного периода прошлого года, пишут «Ведомости».

Ранее ассоциации и союзы виноградарей и виноделов попросили премьер-министра РФ оказать им помощь в предоставлении переходного периода до применения федерального закона об алкогольной продукции: по их мнению, такой период должен продолжаться как минимум полгода. Вступление в силу изменений законодательной базы привело к несоответствию новых норм действующим стандартам ГОСТа и другим документам, регламентирующим оборот алкогольной продукции в стране. Ретейлеры уже отказываются от реализации закупленной ранее продукции, что, в свою очередь, может привести к крупным убыткам производителей.