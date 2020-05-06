В России снизились объёмы добычи нефти с конденсатом

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Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России за первые пять дней мая снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом в апреле, составив 1,3 млн тонн или 9,5 млн баррелей в сутки.

Об этом «Интерфаксу» рассказал осведомлённый источник в нефтяной отрасли. По условиям сделки ОПЕК+ средние объёмы добычи в РФ в мае должны составлять 8,5 млн баррелей в сутки. В феврале в РФ добывалось ежесуточно 106 тысяч тонн конденсата, таким образом при сохранении этого показателя добыча нефти должна составлять около 1,2 млн тонн в сутки.

Российские нефтяные компании при этом снизили объёмы добычи нефти с конденсатом на 18%. Согласно расчётам агентства, для выполнения условий сделки с ОПЕК хватит снижения на 18-20%.

Добыча нефти с конденсатом в России впервые с 2009 года опустилась ниже уровня в 10 млн баррелей в сутки.

Заключённое 12 апреля соглашение ОПЕК+ подразумевает сокращение нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн до конца апреля 2022 года. Базой отсчёта взят октябрь 2018 года, однако для РФ, Саудовской Аравии и Мексики предусмотрены отдельные условия.

Ранее в российском МИД заявили, что спрос на нефть в мире восстановится после «расконсервирования» экономической активности, передавал NEWS.ru.