В России снизились объёмы добычи нефти с конденсатом

Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России за первые пять дней мая снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом в апреле, составив 1,3 млн тонн или 9,5 млн баррелей в сутки.
Об этом «Интерфаксу»
Российские нефтяные компании при этом снизили объёмы добычи нефти с конденсатом на 18%. Согласно расчётам агентства, для выполнения условий сделки с ОПЕК хватит снижения на 18-20%.
Добыча нефти с конденсатом в России впервые с 2009 года опустилась ниже уровня в 10 млн баррелей в сутки.
Заключённое 12 апреля соглашение ОПЕК+ подразумевает сокращение нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн до конца апреля 2022 года. Базой отсчёта взят октябрь 2018 года, однако для РФ, Саудовской Аравии и Мексики предусмотрены отдельные условия.
Ранее в российском МИД заявили, что спрос на нефть в мире восстановится после «расконсервирования» экономической активности, передавал NEWS.ru.
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