В России рухнули продажи квартир на фоне роста цен

https://static.news.ru/photo/9448f6e4-8737-11eb-aad3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России рухнули продажи новостроек. Однако цены на жильё продолжают расти. С начала года цены на жильё выросли во всех городах-миллионниках.

В Ростове-на-Дону рост составил 13%, в Нижнем Новгороде — 10%. Цены взлетели в Москве (9%), Уфе, Красноярске и Перми (во всех по 7%), сообщает портал Restate.ru.

На первичном рынке сейчас практически нет сделок, нет звонков, — рассказали аналитики портала.

Специалисты считают, что не стоит забывать об инерции: разогнавшись в прошлом году, цены мгновенно остановиться не могут. Возможно, замедление произойдёт позднее, и тут многое будет зависеть от политики государства — захочет ли оно стимулировать спрос.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина высказала мнение, что программу льготного кредитования по 6,5% годовых можно без негативных последствий продлить в 24 регионах, так как там спрос на недвижимость ещё не восстановился. В целом же, считает она, программа льготной ипотеки исчерпала себя, а субсидирование процентных ставок негативно сказывается на стоимости и доступности жилья.

В то же время президент Владимир Путин в феврале указывал на то, что программа поддержала строительную отрасль, и поручил кабмину совместно с Центробанком разработать предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, писал NEWS.ru.