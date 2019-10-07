За последние годы общая сумма выплат в рамках договоров страхования жизни выросла в разы. Так, в первом полугодии 2019 года она составила 50,96 млрд рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (25,18 млрд рублей), и в три раза — 2017-го (16,53 млрд рублей). C такой статистикой Центробанка ознакомился News.ru.

Отмечается, что при этом выросло число страховых случаев, по которым были сделаны выплаты: со 110,6 тыс. за первое полугодие 2017 года до 149,8 тыс. в 2019-м.

Спрос на страхование жизни существенно вырос в прошлом году. Если в первом полугодии 2017-го было оформлено 2,102 млн полисов, то за такой же период 2018 года — 2,616 млн. Однако в текущем году граждане купили только 2,397 млн аналогичных страховок.

Всего на конец первого полугодия этого года в России действовали 8,93 млн договоров страхования жизни.

Как следует из материалов Банка России, помимо прочего, за последние несколько лет кратно возросла общая сумма, на которую граждане застраховали свои жизни, — с 1,197 трлн рублей в первом полугодии 2017 года до 6,06 трлн рублей за первые шесть месяцев 2019-го.

Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в беседе с News.ru рассказал, что сумма выплат по договорам страхования жизни могла вырасти по причине навязывания банками подобных услуг при выдаче кредита.

Стала очень распространённой кооперация банков и страховых компаний. Причина номер один — это то, что ипотека в рост шла всё время, пока снижалась ставка. Банки очень часто навязывают — хотя законом это нигде не прописано — необходимость страхования жизни заёмщика вместе с ипотечными кредитами. Вполне возможно, что какая-то часть выплат связана с тем, что люди, которые брали долгосрочные кредиты, ушли из жизни. И, таким образом, страховые компании гасили их обязательства. Дмитрий Голубовский аналитик ФГ «Калита-Финанс»

Он отметил, что по мере снижения процентной ставки ЦБ уменьшалась и ставка по депозитам, которые в результате стали менее привлекательны для вкладчиков: люди не особо хотят отдавать деньги в банк под ставку 5%, тогда как несколькими годами ранее это можно было сделать со ставкой до 10%.

Тогда банки стали предлагать такие продукты: вы откроете вклад, и одновременно мы подключим вас к какой-нибудь программе инвестиционного страхования жизни, и это даст вам какую-то по акции льготную процентную ставку. Поэтому количество страховых продуктов, которые проданы людям, выросло за последние годы, — пояснил Голубовский.

Как подчеркнул аналитик, на вложение в инвестиционное страхование жизни накладываются ограничения. Например, отозвать деньги досрочно можно только со штрафами. Средства же отдаются в управление страховой компании. Однако, у таких финансовых продуктов есть и свои плюсы, отметил Голубовский. Например, возможность получить соответствующий налоговый вычет.

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Инвестиционное страхование жизни активно продвигали и могли продавать как альтернативу вкладу, добавил Голубовский, и желающие большей доходности люди соглашались оформить полис в силу своей низкой финансовой грамотности. Часть из таких клиентов также могли умереть, следовательно, происходили страховые выплаты.

Я думаю, что чистое страхование жизни, когда люди приходят и говорят «застрахуйте мне жизнь, потому что я хочу, чтобы моя семья была спокойна, если я единственный кормилец в семье»... Я не думаю, что у нас ответственность социальная в обществе выросла настолько, что резко увеличилось число таких людей. Я думаю, что это связано с тем, что расширилась линейка продуктов, и в связи с тем, что их продают в нагрузку к другим банковским услугам, — заключил аналитик.

Как ранее заявил замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Иван Козлов, страховым компаниям в России доверяют лишь 26,3% граждан, тогда как по банкам этот показатель составляет 88%.

По словам представителя ЦБ, для повышения уровня доверия к отрасли необходимо предлагать понятные продукты, покупка которых приносила бы гражданам спокойствие. Второй важной историей является потребительская ценность продукта. Козлов отметил, что «им в данном случае является не страховка, а уверенность».