https://static.news.ru/photo/f79a6138-4cd7-11ea-83e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за неделю резко ускорился рост оптовых цен на гречку. Так, стоимость одной тонны гречневой крупы увеличилась на 400 рублей и составила 38 040 рублей. Неделей ранее рост составлял 55 рублей.

Об этом сообщили «Интерфаксу» в компании «ПроЗерно». По данным анализа, год назад, в феврале 2019 года, средняя цена гречки была 22 149 рублей за тонну.

Кроме того, было зафиксировано падение цен на пшено. На прошедшей неделе эта крупа подешевела на 170 рублей, до 22 528 рублей за тонну. Стоимость риса не изменилась и составила 31 700 рублей за тонну.

Ранее NEWS.ru сообщал, что аналитический центр при правительстве РФ прогнозирует в 2020 году подорожание мясной и молочной продукции на 12%. Рост цен будет связан с повышением стоимости сырья, газа, электричества и других услуг, необходимых для производства.