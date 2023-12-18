В России расширят механизм поддержки малого и среднего бизнеса Центробанк увеличит лимит по механизму поддержки кредитования МСП

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Центральный банк повысит совокупный лимит по механизму поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства, сообщила пресс-служба Банка России. Этот показатель увеличат с 288,3 до 320 млрд рублей с 9 января 2024 года.

Банк России с 9 января увеличивает лимит по механизму поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства. Он увеличится с 288,3 до 320 млрд рублей. Из этих средств 256 млрд рублей предназначены для системно значимых кредитных организаций, — говорится в сообщении.

В ЦБ уточнили, что повышение лимита позволит российским банкам предоставить инвестиционные кредиты на сумму до 100 млрд рублей. Комбинированная программа совмещает два вида поддержки, одну из которых реализует Минэкономразвития РФ, а вторая представляет собой льготное фондирование от Центробанка и АО «Корпорация «МСП».

Ранее правительство по поручению президента России Владимира Путина продлило мораторий на проверки бизнеса до 2025 года. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что такая практика отсрочек хорошо себя зарекомендовала. По его словам, бизнес смог направить больше ресурсов на выполнение текущих задач, а также расширить список проектов и освоить новые рынки сбыта.