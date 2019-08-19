Жители России стали реже брать квартиры в новостройках в ипотеку. Число таких продаж за 12 месяцев снизилось на 17%.
При этом отрицательная ипотечная динамика отмечается на фоне общего роста числа сделок с жильем. Спрос в значительной степени обеспечили покупатели, располагающие средствами на стопроцентную оплату стоимости, говорится в материалах аналитиков ЦИАН.
Регионами-лидерами по количеству сделок с привлечением кредита на жилье в первом полугодии 2019 года стали Москва (15 тысяч сделок), Санкт-Петербург (13,9 тысячи сделок) и Московская область (10 тысяч сделок).
Ранее специалисты вычислили размер семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита. Он составляет 75,6 тыс. руб. Этот показатель различается от региона к региону. Выше всего он в Москве (152,2 тыс. руб.) и области (112,5 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (91,7 тыс. руб.) и Ленинградской области (88,8 тыс. руб.), писал News.ru.