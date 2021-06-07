В России продлят ограничения на экспорт продуктов

https://static.news.ru/photo/b0a74af2-c756-11eb-a0f9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Меры по ограничению экспорта продуктов питания продолжат действовать в России. Об этом глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил в интервью Financial Times. Он также не исключил введения налогов и пошлин на экспорт продовольствия, однако позже эту информацию в министерстве опровергли, сославшись на некорректный перевод издания.

Нет гарантий, что мировые цены на продовольствие стабилизировались и достигли пика. Любые новости о прогнозах урожайности могут вызвать ещё один рост цен на некоторые виды продовольствия, поэтому мы постоянно следим за ними и принимаем меры по необходимости, — заявил Решетников.

Он также не исключил повышения налоговой нагрузки на компании, которые не вкладываются в развитие бизнеса, назвав эту меру «стимулированием инвестирования в бизнес».

При этом в пресс-службе Минэкономразвития «Коммерсанту» пояснили , что тезис Решетникова был искажён в переводе. В ведомстве предоставили расшифровку этой части интервью на русском языке. В ней, в частности, говорится, что в России «ушли от административного регулирования» и сейчас в стране работают экономические механизмы и есть субсидирование производства продуктов.

Мы установили гибкие экспортные пошлины, которые представляют собой демпферы, призванные снизить влияние мировых цен на нашу экономику. Как только внешняя ситуация позволит, цены стабилизируются, мы из этого выйдем. А что касается демпферного механизма, то это постоянно действующий долгосрочный механизм, который останется и предотвратит перенос колебаний цен на наш рынок и даст необходимые ресурсы для производителей, — процитировали Решетникова в пресс-службе.

Ранее в России начал действовать временный запрет на экспорт гречки. Соответствующее решение принято ещё 30 апреля. Меры продлятся с 5 июня до 31 августа. Ограничение не распространится на продукцию, предназначенную для международных гуманитарных миссий, транзита, экспорта для российских воинских формирований за пределами РФ и предприятий на космодроме Байконур и на архипелаге Шпицберген.