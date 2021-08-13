В России предложили ввести новый налоговый фитнес-вычет

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина предложила ввести в России налоговый вычет для предприятий, оплачивающих фитнес сотрудников, передаёт ТАСС. Она отметила, что развитие корпоративного спорта увеличит в РФ число граждан, занимающихся физкультурой и спортом.

Фитнес-отрасль имеет серьёзный потенциал в реализации национальных задач, направленных на увеличение доли физически активного населения до 55% к 2024 году и до 70% к 2030 году, — добавила Силина.

Организация также рекомендовала включить выплаты на занятия спортом в затраты предприятий для уменьшения налогооблагаемой базы. Кроме того, фитнес-сообщество предлагает снизить налоги на имущество и землю для арендодателей, предоставляющих площадки под физкультурно-оздоровительные объекты.

Накануне Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) подсчитала, что средняя цена абонементов в фитнес-клубы России может повыситься на 7–10% в ближайшее время. Например, в Самаре и Красноярском крае стоимость на карты уже поднялась на 5–10%, а в Нижнем Новгороде повышение цен ожидается в начале осени и составит 5–7%. Также некоторые фитнес-центры вынуждены поднимать цены из-за последствий прошлогоднего локдауна. Поскольку клубы временно прекращали деятельность, они брали кредиты, которые выплачивают в этом году.

Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что российские фитнес-клубы подписали декларацию об ответственном отношении к посетителям. В соответствии с документом, они будут брать на себя расходы по дообслуживанию клиентов разорившихся участников рынка.