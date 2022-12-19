В России предложили изменить порядок сбора оплаты за ЖКУ Экономист Косарева рассказала о предложении переводить деньги за ЖКУ на специальные счета

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Эксперты фонда «Институт экономики города» предложили изменить порядок сбора оплаты за ЖКУ, куда входит отопление, водоснабжение, вывоз мусора, мытье подъездов и другие услуги. Деньги предлагается переводить не напрямую управляющей компании, а на специально созданные счета, сообщают «Известия».

Такая мера должна повысить контроль за расходованием денег жильцов, считает глава фонда Надежда Косарева.

Выбрать такой способ сбора средств жители смогут по желанию — для контроля будет необходим активный совет дома. Аналогичные банковские счета используются сейчас для аккумулирования взносов за капремонт, — пояснила эксперт.

Сегодня деньги жильцов становятся собственностью управляющей компании, как только они попадают на счета организации. Собственники не могут контролировать их расходование и быть уверенными в том, что эти средства не расходуются, к примеру, на другие дома, что оплачиваются действительно оказанные работы и услуги.

Поэтому предлагается создать специальные счета, с которых совет дома будет переводить деньги УК, как только убедится, что определенные услуги были оказаны. Совет дома необходим для контроля.

Инициативу поддержали в Госдуме. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев рассказал, что на сегодня оплата содержания общего имущества дома авансируется на 100%, хотя заранее управляющим компаниям следует платить только 30%.

Поэтому мы поддерживаем идею и постараемся внести инициативу на рассмотрение нижней палаты в следующем году, — сказал парламентарий.

Ранее член Общественного совета федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Павел Склянчук сообщил, что с массовым внедрением умных счетчиков в коммунальных платежах россиян может появиться новая графа, в которую войдет плата за все электроприборы, которыми они пользуются. В данной графе будет содержаться информация о плате за шлагбаумы, интернет, домофоны, счетчики и энергосервис.