В России появится государственный реестр сельскохозяйственных земель

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения. Текст документа размещён в электронной базе данных Госдумы.

В реестр будут вноситься данные государственного мониторинга сельскохозяйственных земель. Ведением реестра будет заниматься Минсельхоз через систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства. Порядок ведения реестра и получения данных будет установлен правительством, доступ к реестру будет бесплатным.

Ожидается, что реестр позволит обеспечить «оперативное получение актуальных и достоверных сведений о землях сельскохозяйственного назначения», а также о их пригодности для профильных целей. Его создание не потребует дополнительных средств из бюджета.

Ранее сообщалось, что с 2022 года в России начнёт работу госпрограмма «Национальная система пространственных данных», которая будет действовать до 2030 года и предполагает ускоренную цифровизацию данных о земле и недвижимости, сведений о правах и кадастровой оценке в РФ. Это позволит упростить доступ граждан и бизнеса к услугам Росреестра и повысить эффективность использования земель, доступных для застройки. Кадастровые работы в регионах будут софинансироваться из федерального бюджета, а процедура регистрации прав будет максимально ускорена и упрощена.