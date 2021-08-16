В России добыча рыбы оказалась под угрозой

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Новые ветеринарные правила, разрабатываемые Минсельхозом, могут привести к прекращению добычи рыбы на Дальнем Востоке, пишет «Коммерсант».

По новым правилам ветеринарного контроля предлагается исследовать рыбу в живом виде. Проблема заключается в отдалённости многих регионов и нехватке специалистов. Поэтому эта идея практически нереализуема, полагают эксперты.

Сейчас прошедшая обработку на судне рыба сертифицируется в лаборатории после доставки на берег. Участники рынка предупреждают, что в нынешних реалиях новые требования чреваты остановкой производства.

Отмечается, что обеспечить наличие эксперта непосредственно на корабле тоже нельзя: ведь одновременно на промысел могут выйти сотни кораблей, а такого количества специалистов попросту нет, говорят эксперты. Они настаивают, что инициатива «сырая» и требует доработки.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила Росрыболовству заменить действующий сейчас исторический принцип квотирования на распределение квот по результатам аукционов.

Заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев сообщил, что данная мера направлена на развитие рынка и привлечение инвесторов. Проект соответствующего документа ушёл на согласование в федеральные органы исполнительной власти.