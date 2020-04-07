В России почти на 70% увеличилось число личных банкротств

https://static.news.ru/photo/2868d3ba-619d-11ea-baa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские суды в январе–марте 2020 года признали банкротами 22,4 тысячи граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Данная цифра на 68% превышает показатель первого квартала 2019 года.

Об этом сообщает РБК. Агентство отмечает, что темпы банкротства россиян ускоряются в регионах. В Краснодарском и Пермском краях, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии число банкротств увеличилось более чем на 100%. При этом в Москве подобные судебные решения принимались только на 40,5% чаще, чем в 2019 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная налоговая служба на своём портале опубликовала список из 1,3 млн компаний и индивидуальных предпринимателей, на которых распространяется шестимесячный мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Помимо системообразующих организаций и стратегических предприятий в список попали организации из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.