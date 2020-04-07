В России почти на 70% увеличилось число личных банкротств

Российские суды в январе–марте 2020 года признали банкротами 22,4 тысячи граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Данная цифра на 68% превышает показатель первого квартала 2019 года.
Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная налоговая служба на своём портале опубликовала список из 1,3 млн компаний и индивидуальных предпринимателей, на которых распространяется шестимесячный мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Помимо системообразующих организаций и стратегических предприятий в список попали организации из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
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