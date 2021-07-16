В России пенсионные накопления начнут защищать по-новому

Накопления россиян начнут защищать по-новому — правительство России одобрило проект федерального закона, призванного обеспечить защиту пенсий от действий недобросовестных страховщиков. Об этом говорится на сайте кабмина.
Уточняется, что россияне
На заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что люди, пострадавшие от действий недобросовестных страховщиков, смогут вернуть потерянный доход от процентов при переводе средств из одного пенсионного фонда в другой. Он также уточнил, что любой россиянин может поменять фонд-страховщика, если в этом возникнет необходимость.
Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что каждый пенсионер с 2022 года будет получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума. Если размер назначенной гражданину пенсии окажется ниже, пенсионеру выдадут социальную доплату до величины минимальной пенсии в этом регионе.