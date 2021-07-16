В России пенсионные накопления начнут защищать по-новому

Накопления россиян начнут защищать по-новому — правительство России одобрило проект федерального закона, призванного обеспечить защиту пенсий от действий недобросовестных страховщиков. Об этом говорится на сайте кабмина.

Уточняется, что россияне могут терять внушительные суммы, когда недобросовестные страховщики передают их накопления другим компаниям. Новый законопроект призван бороться с таким положением дел. В случае если перевод средств был незаконным, договор со страховщиком разрывается в судебном порядке.

На заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что люди, пострадавшие от действий недобросовестных страховщиков, смогут вернуть потерянный доход от процентов при переводе средств из одного пенсионного фонда в другой. Он также уточнил, что любой россиянин может поменять фонд-страховщика, если в этом возникнет необходимость.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что каждый пенсионер с 2022 года будет получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума. Если размер назначенной гражданину пенсии окажется ниже, пенсионеру выдадут социальную доплату до величины минимальной пенсии в этом регионе.