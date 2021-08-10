В России оказались неэффективными более трети экономических госпрограмм

В России высокоэффективными признали только 13 из 45 действующих экономических госпрограмм. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ Минэкономразвития.

Отмечается, что выше среднего уровня эффективность выполнения оказалась у 13 госпрограмм, у девяти — ниже среднего (от 61% до 82%), у шести — низкая (менее 61%). Средняя же эффективность достигла 80,3%, что на 1,8 процентных пункта выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди госпрограмм с низкой эффективностью выполнения оказались такие, как «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» Минпромторга (37,9%), «Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации» Минздрава (40%), «Развитие транспортной системы» Минтранса (42,3%) и другие.

При этом, по словам представителя Минэкономразвития, ведомства уже готовят предложения по оптимизации расходов на госпрограммы. В то же время в Минпромторге сочли статистические показатели необоснованными и предложили оценивать уровень выполнения, исходя из годового мониторинга.

Ранее стало известно, что в России не хотят пользоваться новой госпрограммой льготного автокредитования. В случае её возобновления только 12% граждан выбрали бы такой способ покупки автомобиля.