В России назвали тип граждан с самыми высокими заработками

Наибольший размер заработной платы получают россияне, выросшие в полной семье с двумя и более детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы исследования онлайн-сервиса по поиску работы Superjob.

Эксперты пришли к выводу, что количество тех, кто воспитывался в полной семье с братом или сестрой, растёт с уровнем дохода. В частности, в подобных условиях росли 42% опрошенных россиян с зарплатой до 30 тысяч рублей и 46% граждан, зарабатывающих от 80 тысяч рублей.

Аналогичная закономерность наблюдается и с теми, кто рос в полной многодетной семье (20% и 28% с зарплатой до 30 и более 80 тысяч рублей соответственно). При этом россияне, выросшие с одним родителем или опекуном, чаще всего зарабатывают до 30 тысяч рублей.

Исследование проводилось с 16 мая по 29 июля среди девяти тысяч респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее власти объяснили лидерство Москвы по неравенству зарплат. По мнению руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, высокий уровень дифференциации доходов является типичным явлением для столичных агломераций, где располагаются крупнейшие финансовые организации.