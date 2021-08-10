Власти объяснили лидерство Москвы по неравенству зарплат

В правительстве Москвы пояснили, с чем связано первое место столицы в рейтинге регионов с максимальным зарплатным неравенством в стране. Об этом рассказал РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Министр назвал высокий уровень дифференциации доходов типичным явлением для столичных агломераций, где располагаются крупнейшие финансовые организации. Он уточнил, что для международных сравнений неравенства в распределении доходов чаще всего используется индекс Джини: в Москве этот показатель снизился с 50,5% в 2010 году до 41,0 % в 2020 году.

Снижение индекса в Москве с 2010 года на 9,5 процентных пункта — самое значительное из всех регионов России, — добавил министр.

Ранее международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza назвала Москву лидером по максимальному зарплатному неравенству среди регионов России: 10% наименее оплачиваемых сотрудников в столице получают лишь 20 тыс. рублей, а 10% самых оплачиваемых сотрудников — более 357 тыс. рублей, что почти в 18 раз больше. На втором месте стоит Санкт-Петербург, где зарплата самых низкооплачиваемых работников составляет 16,6 тыс. рублей, а высокооплачиваемых — более 211 тыс. рублей. В целом же по России весной 2021 года средняя разница между зарплатами составила 13,5 раза, то есть 12,2 тыс. рублей против 164,7 тыс. рублей.