В России назвали сроки снижения цен на бензин Эксперт Вавилов: к июню стоимость бензина в РФ может снизиться на один процент

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В настоящее время цены на автомобильное топливо в рознице снизились на два процента. К началу лета они могут упасть ещё на один процент относительно текущих уровней. Это объясняется падением спроса за рубежом, из-за чего компании ищут покупателей в России. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

По его словам, снижение цен на топливо обусловлено увеличением конкуренции на рынке. Российскую нефть и нефтепродукты становится всё сложнее продавать за границу, а то, что удаётся сбыть, идёт с дисконтом до $30 за баррель.

Эксперт считает, что данный тренд получит своё продолжение и в мае.

Таким образом, создается ситуация, при которой экономически продавать топливо в России становится выгоднее. Но не стоит рассчитывать на какой-то массовый обвал цен на заправках, — резюмировал Вавилов.

Ранее генеральный директор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов заявил, что автозаправочные станции в России могут начать использовать скидки на бензин для завлечения клиентов. На такой шаг их владельцы могут решиться из-за масштабного профицита бензина.