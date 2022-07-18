В России начали выпускать первые токены на драгоценные металлы

Фото: Gennadii Khameliyanin/Global Look Press

Палладий

В России начали создавать первые токены на драгоценные металлы — «Атомайз Россия» выпустила цифровой финансовый актив (ЦФА) на палладий, передаёт «360». Президент участвовавшей в разработке инвестиционной компании «Интеррос» Владимир Потанин назвал появление такого токена прецедентом для экономики России.

Создание цифровых прав на покупку и инвестирование в сырье, в частности в металлы, станет прецедентом для российской экономики. Для нее наступает новый период — эпоха токенизации. ЦФА, над внедрением которых совместно трудились «Интеррос», регулятор, Минфин и Министерство по налогам и сборам, открывают новые возможности как для бизнеса, так и для всех граждан, заинтересованных в инвестициях, — сказал он.

Он добавил, что через токены можно будет оцифровать и превратить в товар почти любую услугу или объект. Также токены, в отличие от криптовалюты, обеспечены конкретным активом и гарантируют прозрачность, отметил Потанин.

В июне стоимость биткоина достигла минимального значения с 16 декабря 2020 года, об этом свидетельствуют данные торгов площадки Coindesk. Курс криптовалюты опустился ниже отметки в $20 тыс. Стремительное падение курса биткоина началось 13 июня. Совокупная стоимость крипторынка упала ниже $1 трлн, достигнув отметки $926 млрд.