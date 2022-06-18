Биткоин упал ниже $20 тыс. впервые с 16 декабря 2020 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость биткоина достигла минимального значения с 16 декабря 2020 года, об этом свидетельствуют данные торгов площадки Coindesk. Курс криптовалюты опустился ниже отметки в $20 тыс.

На утро 18 июня стоимость самой популярной криптовалюты в мире опускалась до $18 780, тем самым снизившись по сравнению с предыдущим днем более чем на 8%.

Стремительное падение курса биткоина началось 13 июня. Совокупная стоимость крипторынка упала ниже $1 трлн, достигнув отметки $926 млрд. А биткоин с эфиром, ведущие мировые криптовалюты, побили свои полуторагодовые минимумы, подешевев за сутки на 14–15% — до $23 750 и $1210. Некоторые аналитики окрестили обвал 13 июня «черным понедельником» для криптовалют.