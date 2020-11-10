В России начали выдавать продовольственные карты для малоимущих семей

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Малоимущие семьи с детьми в трёх регионах России начали получать продовольственные карточки (ПРОДкарты). Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В ноябре 2020 года в России начала работу программа поддержки нуждающихся семей с детьми «Продовольственная карта». Программу курируют органы соцзащиты и ОНФ. В качестве пилотных регионов-участников программы выбраны Санкт-Петербург, а также Ростовская и Владимирская области. На данный момент картами пользуются около тысячи семей. В их числе — многодетные, неполные семьи, матери-одиночки и семьи с детьми-инвалидами.

На этапе тестирования семьям разрешено приобретать только продукты питания, относящиеся к корзине первой необходимости, — цитирует РИА Новости сообщение ОНФ.

В организации рассказали, что к ним относятся такие товары, как крупы, макаронные изделия, масло, молочные продукты, фрукты и овощи. При этом на них нельзя приобрести алкоголь и табачные изделия. Всего на карту ежемесячно начисляются 1000 бонусов, которые равны 1000 рублей в определённой сети магазинов. Пополнение баланса карт происходит за счёт пожертвований компаний и физических лиц, сбор уже открыт на соответствующем сайте.

В ОНФ добавили, что со временем программа охватит все регионы России. В стране, по данным Росстата, два миллиона семей являются нуждающимися.

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