В России выросло число бедных

https://static.news.ru/photo/38f02ea4-f9e1-11ea-bfc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек в сравнении с II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года. Сейчас их 19,9 млн человек.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата, численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума составляет 13,5% против 12,7% в II квартале 2019 года и 12,6% в I квартале 2020 года.

Отмечается, что показатели уровня бедности носят сезонный характер и в конце года они выше из-за выплат премий. Именно поэтому их сравнивают с показателями прошлого года поквартально.

Как писал NEWS.ru, согласно обновлённому прогнозу, Минэкономразвития ожидает снижения реальных располагаемых доходов населения на 3% в 2020 году вместо 3,8%, которые прогнозировались в мае. Уже в 2021 году реальные доходы россиян вырастут на 3% на фоне низкой базы 2020-го, в 2022 году рост составит 2,4%, в 2023-м — 2,5%. Реальная зарплата также будет расти: на 1,5% — в 2020 году, на 2,2% — в 2021 в 2022 годах, на 2,5% — в 2023-м.

Оценка по уровню безработицы в 2020 году осталась без изменений: по итогам года она будет на уровне 5,7% от числа занятых, в 2021-м прогнозируется снижение уровня до 5,2%, в 2022-м — до 4,7%, в 2023-м — до 4,6%.