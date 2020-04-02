В России число проблемных кредитов может увеличиться почти двое

https://static.news.ru/photo/375ff96e-74c8-11ea-88f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доля проблемных кредитов в России на фоне пандемии коронавируса может вырасти в 2020 году с 7,8% до 15%, а прибыльность банков — сократиться не менее чем в два раза по сравнению с уровнем прошлого года. Такой прогноз даёт международное рейтинговое агентство S&P Global Rating.

Неблагоприятные экономические условия могут привести к тому, что многие компании не смогут погашать долги перед кредиторами.

Доля проблемных кредитов может достичь 12-15% в 2020 году, ещё 10-15% к концу года могут перейти в категорию реструктурированных в стрессовой ситуации, если экономические условия окажутся хуже, чем мы ожидаем в данный момент, — приводит ТАСС сообщение агентства.

Уточняется, что прибыльность банков может снизиться не менее чем на 50% в сравнении с уровнем 2019 года, поэтому замедлятся темпы выдачи новых кредитов, а расходы финансовых организаций на формирование резервов, скорее всего, увеличатся до 2,5-3% от уровня среднего объёма их кредитных портфелей.

Негативное влияние на банковский сектор аналитики связывают со «сжатием» российской экономики на 0,8% в 2020 году, а также с падением цен на нефть и пандемией коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума 1 апреля приняла закон о праве на кредитные каникулы пострадавших из-за коронавируса граждан, индивидуальных предпринимателей, а также субъектов малого и среднего бизнеса. Документ подготовили депутаты совместно с Центробанком и Минфином после того, как 25 марта президент России Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для заёмщиков, чей доход из-за пандемии коронавируса снизился более чем на 30%.

В принятом законе говорится, что в течение каникул не должны начисляться штрафы и пени. Также нельзя требовать досрочной выплаты, не допускается обращение взыскания на предмет залога или ипотеки, обращение с требованием к поручителю. Физические лица и индивидуальные предприниматели, взявшие кредит до вступления документа в силу, могут до 30 сентября обратиться за каникулами на срок до полугода, если их доход за предшествующий месяц снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год. Субъекты малого и среднего бизнеса также вправе обратиться за льготным периодом, если ведут деятельность в определённых кабмином отраслях.

По данным на 2 апреля, в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписан ы из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России — 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходит лечение дома, 30 умерли. Из них на Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.