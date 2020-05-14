В России больше женщин-руководителей по сравнению с другими странами

https://static.news.ru/photo/cb3c28f6-965b-11ea-977f-fa163e074e61_660.jpg Фото: FirmBee /pixabay.com

Доля женщин-руководителей в России больше, чем в других странах мира. Однако по сравнению с ними у российских женщин, которые занимают руководящие должности, зарплата ниже.

Согласно исследованию The Boston Consulting Group (BCG), российские женщины-руководители опережают по зарплате европейских, но уступают женщинам из Японии и Северной Америки, сообщает ТАСС.

По объёму капитала женщины из России занимают 11-е место. В десятку лидеров по этому критерию вошли: Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Бельгия, Швеция и Дания.

Россия занимает 11-е место среди стран Европы с 320 миллиардами долларов. Все страны Восточной Европы аккумулируют порядка 800 миллиардов долларов. Темпы роста в России в 2016–2019 годах превышали общемировые и составляли 8,9%, — привели данные исследования в РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что российские женщины реже, чем мужчины, стоят во главе больших компаний. Отмечается, что чаще всего руководящие должности женщины занимают в финансовой сфере.