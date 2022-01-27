В Росприроднадзоре предложили приостановить лицензию шахты «Листвяжная»

Действие лицензии шахты «Листвяжная» (Кемеровская область) может быть приостановлено из-за обнаруженных нарушений в работе. Об этом говорится в письме главы Росприроднадзора Светланы Радионовой в адрес главы Роснедр Евгения Петрова, в котором указано, что есть основание полагать, что текущее состояние объекта представляет угрозу для жизни и здоровья работников шахты. Об этом сообщает РИА Новости.

Данные обстоятельства являются основанием для ограничения права использования недрами по лицензии, предоставленной ООО «Шахта Листвяжная», — говорится в письме.

Кроме того, Радионова считает, что возможно повторение аварии на шахте, если все нарушения не будут устранены.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошёл 25 ноября. В момент происшествия под землёй находились 285 горняков. В результате аварии погибли 52 человека — 46 горняков и шесть спасателей, работавших на месте ЧП.

После этого происшествия на российских шахтах прошли массовые проверки. В ходе них были выявлены тысячи нарушений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 500 человек.