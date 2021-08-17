В Роспотребнадзоре ответили на претензии Visa к Wildberries по скидкам

Представители Роспотребнадзора сочли необоснованными претензии Visa к Wildberries по поводу предоставления скидок покупателям, использующим при оплате покупок карты отечественной платёжной системы «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что российские маркетплейсы, включая Wildberries, вправе указывать в ценах размеры платёжных комиссий при оплате различными банковскими картами. Там отметили недискриминирующий характер подобной меры, который не нарушает права потребителей.

В ведомстве также посоветовали обращаться с жалобами по этим вопросам непосредственно к ним или же в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в случае подозрения на использование тем или иным субъектом доминирующего положения на рынке в противоправных целях. При этом рекомендуется приложить к заявлению соответствующий чек, скриншот страниц, на которых содержится необходимая информация о комиссии, а также о её потребительских свойствах.

Ранее сообщалось, что Visa раскритиковала решение Wildberries о скидках покупателям за использование карт платёжных систем «Мир». Такая практика может негативно сказаться не только на потребителях, но и на самом бизнесе. В свою очередь покупатели должны самостоятельно выбирать удобный им способ оплаты, отметили представители пресс-службы Visa.