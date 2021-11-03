В РФ зафиксировали острый дефицит кадров на рынке труда

Значительный дефицит кадров на рынке труда возник в России на фоне пандемии коронавируса. Эксперты отмечают, что самыми востребованными сейчас оказались курьеры, грузчики и строители разных специальностей, сообщают «Известия».

Издание отмечает , что работодатели готовы предложить высокие зарплаты и комфортные условия труда электромонтажникам, электрогазосварщикам, отделочникам, а также инженерам ПТО, проектировщикам, конструкторам и архитекторам.

При этом главным фактором такого положения на рынке труда эксперты считают демографическую яму — за последнее десятилетие население России в возрасте 20–24 лет снизилось с 12 до 7 млн человек. Другими причинами называются отток мигрантов и нежелание россиян менять работу в нестабильной ситуации.

Положение дел таково, что в настоящее время на одну вакансию приходится от 0,5 до 2 резюме, тогда как хорошим уровнем конкуренции за рабочее место принято считать соотношение: 5–6 резюме на одну вакансию.

Ранее стало известно, что с 31 декабря 2021 года Министерство просвещения РФ намерено прекратить приём в колледжи и техникумы по 43 профессиям. В министерстве объясняют подобное решение необходимостью приведения структуры подготовки кадров со средним профессиональным образованием в соответствие с актуальными потребностями рынка труда, а также укрупнения профессий.