В РФ могут заморозить транспортный налог при покупке отечественного авто «Известия»: в РФ могут заморозить транспортный налог при покупке отечественного автомобиля

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Минпромторг поддержал предложение депутатов освободить граждан России от уплаты транспортного надога на два-три года припокупке отечественного авто. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо главы ведомства Дениса Мантурова депутату Госдумы Виталию Милонову от 13 июля. Там, в частности, говорится, что Минпромторг полагает возможным поддержать инициативу законодателей.

Также в письме говорится, что за налоговую сферу в стране отвечает Минфин. Там «Известиям» собщили, что подобных предложений в ведомство пока не поступало. Однако там подчеркнули, что если таковые поступят, их готовы рассмотреть.

Эксперты пояснили, что для расчёта транспортного налога используют несколько переменных, в том числе тип автомобиля, регион проживания владельца и количество месяцев владения транспортным средством, а также мощность двигателя и налоговую ставку для конкретного автомобиля. В результате специалисты приходят к выводу, что предлагаемые меры могли бы существенно облегчить жизнь, в первую очередь, владельцев многолитражных и многосильных авто.

При этом они отмечают, что на российском рынке представлены легковые автомобили, чья можность не превышает 150 лошадиных сил. Таким образом, для них размер транспортного налога даже в Москве может оказаться не слишком значительным не превышающим 10 тысяч рублей в год. В этой связи эксперты считают предложенную депутатами меру, в первую очередь, способом продвижения российского автопрома, а не реальной поддержкой граждан.